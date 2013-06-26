ЕЭК ввела защитную пошлину на импорт комбайнов в страны Таможенного союза

Москва. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение ввести окончательную специальную защитную пошлину на зерноуборочные комбайны и модули зерноуборочных комбайнов на 3 года.

Об этом УНИАН сообщил в ЕЭК.

«Данная специальная защитная пошлина вводится на срок до 7 марта 2016 г. включительно в размерах (процент от таможенной стоимости): в 2013 г. – 26,7%, в 2014 г. – 26,2%, в 2015 г. – 25,7%, в 2016 г. – 25,2%. Поскольку установленный размер пошлины меньше ставки предварительной защитной пошлины, действовавшей с февраля 2013 г., то разницу таможенные службы стран Таможенного союза должны будут вернуть импортерам, которые ввезли в этот период такую технику и уплатили пошлину по более высокой ставке», - сказал министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Решением Коллегии ЕЭК от 25 декабря 2012 была установлена предварительная специальная защитная пошлина на зерноуборочные комбайны и модули зерноуборочных комбайнов в размере 27,5% от таможенной стоимости.

Анализ полученной в ходе проводимого расследования информации позволяет сделать заключение о наличии оснований для применения специальной защитной меры – резкого роста импорта и причиняемого таким импортом ущерба отрасли экономики Таможенного союза.

В течение 2009-2011 гг. объем импорта зерноуборочных комбайнов в страны ТС в абсолютных показателях вырос на 19,9 %, а в первом полугодии 2012 года вырос по сравнению с первым полугодием 2011 года – на 92,3%. Это привело к снижению объема производства зерноуборочных комбайнов на 14,4%, падению объемов их продаж на 43,4%, и росту товарных запасов на 67,4%. В итоге доля производителей комбайнов на рынке ТС сократилась на 14,6 процентных пункта, а прибыль в 3,6 раза. Эти тенденции в 2012 году усилились.

Настоящее решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования на сайте ЕЭК.

Справка УНИАН: Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) создана решением Президентов Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан в конце 2011 года как единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства (на сегодняшний день в состав входят Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан с возможностью присоединения других стран).

ЕЭК имеет статус наднационального органа управления. Организация не подчинена какому-либо из правительств трех стран. Решения комиссии обязательны для исполнения на территории трех стран.

Основной задачей ЕЭК является обеспечение условий функционирования и развития Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также выработка предложений по дальнейшему развитию интеграции.