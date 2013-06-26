Украина собрала почти 2,8 млн тонн зерна

Украинские аграрии к 26 июня намолотили 2,75 млн тонн зерновых и зернобобовых нового урожая с площади 1,2 млн га, сообщила УНИАН пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, средняя урожайность по стране составляет 23,5 ц/га против 16,7 ц/га в прошлом году.

К указанной дате обмолочено 655 тыс. га озимого ячменя, благодаря чему намолочено 1,7 млн тонн зерна при урожайности 25,2 тыс. га (в 2012 году – 17,7 ц/га). Сбор озимой пшеницы произведен на площади 455 тыс. га, намолочено 1,02 млн тонн при урожайности 22,5 ц/га (в 2012 г. – 16,2 ц/га).

Кроме того, отечественные аграрии собрали 39 тыс. тонн ярового ячменя, обмолотив 31 тыс. га при урожайности 12,5 ц/га, а также 39 тыс. тонн гороха с 31 тыс. га убранной площади при урожайности 12,7 ц/га (в 2012 г. – 12,6 ц/га). В министерстве также отметили, что к 26 июня сбор озимого рапса проведен на площади 82 тыс. га, в результате чего намолочено 122 тыс. тонн при урожайности 15 ц/га (в 2012 г. – 10,7 ц/га)

Как сообщал УНИАН, по прогнозу Минагропрода, украинские аграрии в 2013 году могут собрать 53-54 млн тонн зерновых и зернобобовых культур против 46,2 млн тонн в 2012 году.

В Министерстве аграрной политики и продовольствия прогнозируют, что из-за погодных условий уборочные работы придется проводить в минимальные сроки – 10-15 дней.

Яровыми зерновыми под урожай 2013 года засеяно 8,239 млн га, что на 1% больше, чем было засеяно под урожай-2012.

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