Агрохолдинг «Укрпродукт» отказался от выплаты дивидендов за 2012 год

Один из крупнейших в Украине производителей плавленого сыра и фасованного масла компания «Укрпродукт» принял решение не выплачивать дивиденды за 2012 год, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, такое решение было принято на собрании акционеров 26 июня т.г.

Как сообщал УНИАН. «Укрпродукт» по итогам 2012 года увеличил чистую прибыль до 0,85 млн фунтов стерлингов, что в 2,1 раза больше, чем в 2011 году. Выручка компании в прошлом году выросла на 19% - до 60,2 млн фунтов стерлингов. Валовая прибыль по сравнению с 2011 годом возросла на 33% - до 9 млн фунтов стерлингов. Объем прибыли до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA) в 2012 году составил 3,2 млн фунтов стерлингов, что на 68% больше, чем в 2011 году.

Cправка УНИАН. «Укрпродукт» владеет 4 заводами по производству молочных изделий в Западной и Центральной Украине ежегодной мощностью около 60 тыс. тонн, а также - с апреля 2012 года - по производству кваса "Арсеньевский".

Компания продает молочные изделия под брендами Molendam, "Кремлевское", "Наш молочник", "Вершкова долина", "Народный продукт", "Наш сырок", "Фермерский", которые в 2011 году обеспечили 71% всей выручки.

Акции компании обращаются на LSE с начала 2005 года.