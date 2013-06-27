Правительство ожидает увеличения урожая зерновых до рекордных 58 млн тонн

Правительство ожидает, что урожай зерновых в текущем году может увеличиться на 10-12 млн тонн по сравнению с 2012 годом и составить 56-58 млн тонн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом премьер-министр Украины Николай Азарова заявил в среду, 26 июня, во время встречи с руководителем миссии Международного валютного фонда в Украине Николаем Георгиевым.

"Мы ожидаем хороший урожай в этом году. Я думаю, что мы получим урожай зерновых примерно на 10-12 млн. т больше, чем в прошлом году", - сказал Азаров.

Вместе с тем он напомнил, что Украина уже заключила ряд долгосрочных контрактов на экспорт зерновых, что позволит значительно увеличить валютные поступления.

Как сообщал УНИАН, Министерства аграрной политики и продовольствия по состоянию на 10 июня прогнозировало, что украинские аграрии в 2013 году могут собрать 53-54 млн тонн зерновых и зернобобовых культур против 46,2 млн тонн в 2012 году.

Рекордный урожай Украина собрала в 2011 году – 57 млн. тонн, и это был самый высокий показатель после распада СССР (1991 г.).