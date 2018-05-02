Пивовары бьют тревогу

Повышение акцизной ставки на пиво – одна из излюбленных тем отечественных депутатов. Законопроекты, призывающие к увеличению акциза во благо народа, регистрируются в Верховной Раде с завидной регулярностью. Однако на этот раз дело приняло весьма крутой поворот – с предложениями о повышении акциза на пиво выступили Министерство доходов и сборов, а также группа депутатов в составе 34 человек, которые внесли сразу три законопроекта.

Использовать вырученные средства инициаторы такого шага предлагают по-разному. К примеру, Миндоходов в своем законопроекте инициирует повышение акциза на пиво до 2,43 грн с 0,87 грн за литр, благодаря чему рассчитывает пополнить скуднеющий на глазах государственный бюджет. Депутаты же хотят повысить акцизный сбор до 2,50 грн за литр, при этом вырученные деньги в размере 2 млрд грн предлагают направить на достройку детской клиники «Охматдет».

Куда ведет акциз

Пивоваров подобная перспектива, мягко говоря, не радует. Участники рынка утверждают, что столь резкое повышение акциза повлечет за собой сокращение производства на 25% и подорожание напитка в среднем на 3 грн.

«Во-первых, новация прямо скажется на потребителях: они будут платить в среднем на три гривни дороже за литр пива. Во-вторых, падение спроса приведет к сокращению количества работников на пивоваренных предприятиях, в сельском хозяйстве, промышленности, транспортировке и реализации пива. В общем, при прогнозируемом падении продаж на уровне 25% сокращению подлежат около 10 тысяч работников еще в текущем году», - прогнозирует исполнительный директор ассоциации «Укрпиво» Игорь Товкач.

Крупные пивоваренные компании, в свою очередь, заявляют о невозможности вести бизнес в условиях такой непредвиденной акцизной политики. Так, в компании «Эфес Украина» уверены, что предложения о повышении акцизной ставки противоречат и Бюджетному, и Налоговому кодексам страны.

«В законах прописано, что Украина для повышения прогнозированности ведения бизнеса обязуется повышать акцизы раз в год с начала отчетного финансового периода, то есть, с начала года, и также не повышать их без предупреждения меньше, чем за 6 месяцев», - отмечает директор по корпоративным связям «Эфес Украина» Валентин Бойницкий.

Пивовары готовятся к худшему. По словам гендиректора «Калсберга Украина» Петра Чернышова, компания, в случае повышения акцизов, рассматривает возможность закрытия одного из трех своих заводов.

«Если акциз будет действительно утроен, то последствия будут совершенно драматические. Мы видим, как это произошло в России несколько лет назад, – повышение акциза привело к закрытию 5 заводов разных пивоваренных компаний и к сокращению рынка, приблизительно, на 25%. В Украине в течение двух лет может произойти тоже самое. Закроются заводы или нет, зависит от многих факторов, но мы эту неприятную опцию для себя просчитываем», - предупреждает Чернышов.

К серьезным шагам готовятся и в корпорации «Оболонь» - из-за возможного повышения акцизной ставки компания рассматривает возможность перевода части бизнеса за границу.

Пиво - алкогольный напиток

Но если к навязчивому желанию законодателей повысить акциз пивовары уже давно привыкли, то следующее предложение повергло их в шок. Дело в том, что Миндоходов, кроме увеличения акциза, хочет добиться признания пива алкогольным напитком и, соответственно, заставить производителей маркировать свой товар акцизными марками.

«Пиво – алкогольный напиток с объемной долей спирта от 0,5 до 8,5%. Маркированию подлежат все алкогольные напитки с содержанием этилового спирта от 0,5% объемных единиц», - говорится в министерском законопроекте.

Производители пива, комментируя возможную новацию, эмоций не скрывают.

«Это - безумие полное. В мире существует 8 стран, где клеят акцизные марки на пиво. Это такие светочи экономических свобод, как Беларусь, Азербайджан, Египет», - комментирует возможное нововведение Чернышов.

Однако, по его словам, проблема не только и ни сколько в сомнительной экономической философии указанного законопроекта, сколько в реальных финансовых затратах, которые понесут пивоваренные компании в случае утверждения маркирования пива акцизными марками.

«Во-первых, акцизные марки нужно будет покупать. Во-вторых, мы должны будем еще купить очень много оборудования, чтобы их наклеивать», - поясняет Чернышов.

Но, вдобавок ко всему, необходимость такого маркирования скажется и на объемах производства. Гендиректор «Карлсберг Украина» утверждает, что наклеивание акцизной марки, как минимум, в два раза замедлит скорость производственной линии.

Пиво vs Водка

Но самое худшее, к чему, по мнению пивоваров, может привести увеличение акцизной ставки, так это к росту потребления крепких спиртных напитков среди населения. Производители «янтарного напитка» призывают обратить внимание на то, что Украина является одним из мировых лидеров по употреблению крепкого алкоголя, тогда как в потреблении пива соотечественники не дотягивают даже до среднеевропейского уровня. Таким образом, по мнению пивоваров, повысив акциз на пиво, депутаты вряд ли добьются снижения потребления алкоголя среди населения, так как потребитель переключится, как минимум, на слабоалкогольные напитки.

«В случае повышения акцизов на пиво в 3 раза…сложится ситуация, когда Украина будет единственной страной в Европе, где акциз на пиво и акциз на водку в пересчете на чистый спирт сравняются», - убежден Бойницкий.

Более того, в ассоциации «Укрпиво» подсчитали, что в случае увеличения акцизного сбора стоимость одной бутылки водки будет равна 4,6 бутылкам пива, тогда как в Германии это соотношение равно 1:10,5, в Швеции – 1:12,8, а в Латвии – 1:19,4.

Производители водки никакой дискриминации в повышении акциза не видят, заявляя, что пиво такой же алкогольный напиток, как и остальные, поэтому и платить пивовары должны не меньше производителей крепкого алкоголя.

«Где они (пивовары – ред.) были и почему молчали о дискриминации, когда поднимался акциз на спирт и не поднимался акциз на пиво? Здравый смысл должен победить, и пиво должно стать не только де-факто, но и де-юре тем, чем оно на самом деле является – алкогольным напитком, и акциз должен с него взиматься так же, как и с других алкогольных напитков», - заявил в комментарии УНИАН генеральный директор холдинга Global Spirits (ТМ «Хортиця», ТМ «Мороша», ТМ «Шустов») Сергей Величко.

Кроме того, Величко уверен, что даже если пиво и подорожает, то украинцы не станут пить больше водки, так как это - продукты с разной идеологией потребления.

Надежда на компромисс

Судя по всему, повышения акцизов не избежать. Премьер-министр Николай Азаров, заявляя о намерении правительства сокращать налоги в Украине, подчеркнул, что согласен с мыслью о необходимости повышения акцизных ставок на алкоголь и табак, прежде всего, ради здоровья украинских граждан.

Теперь главный вопрос - во сколько раз поднимут акциз. По словам Чернышова, пивовары пытаются выйти на компромисс.

«Слава Богу, в нашем правительстве есть люди, которые умеют слушать не только популистские призывы, но и аргументы реального бизнеса, который инвестировал более 2 млрд долларов США в экономику страны (речь идет о двух лидерах рынка пива)», - отметил гендиректор «Карлсберг Украина».

В этом акцизном противостоянии есть один аргумент, к которому пивовары явно были не готовы: повышение акциза нужно для спасения детских жизней.

Интересно, что в реализацию предложения депутатов направлять деньги, вырученные от повышения акциза, на достройку «Охматдета», не верят даже в Министерстве здравоохранения. Там заверяют: в государстве не существует такого механизма, с помощью которого можно было бы деньги от акциза направлять непосредственно в детскую клинику. В любом случае, средства сначала поступают в общий бюджет, а уже потом распределяются. И нет гарантий того, что распределение пройдет с учетом депутатских инициатив.

Пивовары, в свою очередь, уверяют, что готовы помочь «Охматдету» и без повышения акцизной ставки. В таком случае, деньги будут направлены непосредственно на достройку клиники, а производители смогут проследить за тем, как они будут использованы.

Компромисс между властью и пивоварами исключать нельзя. Министерство доходов и сборов сейчас проводит регулярные встречи с представителями ведущих пивоваренных компаний Украины для обсуждения акцизной темы.

Яна Брензей (УНИАН)