Аграрии просят Азарова вдвое увеличить количество госрегистраторов

Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ), Аграрный союз Украины и Союз птицеводов Украины обратились к премьер-министру Николаю Азарову с просьбой увеличить количество государственных регистраторов прав на недвижимое имущество до 4,5-5 тыс. человек с 2,6 тыс. человек, работающих сейчас.

Об этом сообщила пресс-служба УКАБ.

Согласно сообщению, недостаточное количество госрегистраторов, а значит и задержки с оформлением права аренды земельных участков, может привести к уменьшению или прекращению обработки сельхозземель, что, в свою очередь, негативно скажется на объеме валового производства агарной продукции.

«Предприятиями заключено более 4,5 млн договоров аренды земельных участков (паев) сельскохозяйственного назначения. При среднем сроке аренды 4 года ежегодно возобновлению (перезаключению) подлежит более 1 млн договоров. С учетом других сделок количество регистрационных действий с землями сельхозназначения может составлять 1,5-2 млн ежегодно. Анализ сотрудничества сельхозпредприятий с государственными регистраторами указывает на то, что они работают практически на пределе своих возможностей, поэтому увеличение количества регистрационных действий при неизменном количестве регистраторов нереально», - цитирует пресс-служба директора УКАБ Владимира Лапу.

При этом ассоциации отмечают, что увеличение штата госрегистраторов не повлечет за собой бюджетных потерь, так как их услуги оплачиваются юридическими и физическими лицами.

Справка УНИАН. В обработке сельхозпредприятий находится 20,5 млн га угодий, из который более 17 млн га находится в аренде юридических лиц.