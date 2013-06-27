Украина и Грузия усилят сотрудничество в агросекторе

Украина и Грузия намерены расширять двустороннюю торговлю сельхозпродукцией, а также развивать сотрудничество в животноводстве, растениеводстве, сельхозмашиностроении, пищевой и перерабатывающей промышленности, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Согласно сообщению, в ходе 10-го Совместного заседания украино-грузинской Рабочей группы по вопросам агропромышленного комплекса стороны также договорились о совместном производстве малогабаритной техники и строительстве элеваторов.

Украина, в свою очередь, планирует начать поставки сельхозтехники на грузинский рынок.

Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики, в 2012 году Украина сократила поставки товаров на рынок Грузии по сравнению с 2011 годом на 17,8% - до 540,7 млн долл. При этом импорт из Грузии в Украину в прошлом году составил 177,2 млн долл., что на 22,8% больше, чем в 2011 году.

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