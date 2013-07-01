Пошлина на ввоз сахара-сырца в Таможенный союз в июле сохранится в размере 205 долл. за тонну

Ставка таможенной пошлины на ввоз сахара-сырца на территорию стран Таможенного союза в июле текущего года сохранится в размере 205 долларов за тонну, сообщили агентству "Прайм" в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Ставка на июль была рассчитана на основании среднеарифметической цены на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарной сырьевой бирже за май - 376,52 доллара за тонну. Пошлина была повышена до 205 долларов с мая текущего года. До этого долгое время она составляла 140 долларов.

Увеличение или снижение ввозной пошлины обратно пропорционально динамике цен на Нью-Йоркской бирже. Такой механизм направлен на поддержание внутренних цен на сахар на стабильном уровне - в случае падения мировых цен стоимость сырца не должна оказаться ниже себестоимости отечественного сахарного сырья.

В связи со вступлением в ВТО, РФ скорректировала шкалу пошлин на май-июль. По новым условиям, при среднемесячной цене на бирже в размере 365,98-405,65 доллара за тонну пошлина должна составлять 205 долларов за тонну, при более высоких ценах пошлины могут упасть до 183-140 долларов за тонну.

В предыдущие годы с мая по июль - в период так называемого "сырцового окна" (когда завершается переработка собственной сахарной свеклы и режим ввоза сахара-сырца из-за рубежа смягчается) - действовал диапазон 50-250 долларов за тонну. В последние годы пошлина в эти месяцы составляла 50 долларов за тонну, за исключением 2012 года, когда действовала плоская пошлина в размере 140 долларов за тонну.

Как сообщал УНИАН, в 2012/2013 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2012 – август 2013) производство сахара в Украине составило 2,2 млн тонн, тогда как внутренняя потребность оценивается в 1,86 млн тонн, что стало причиной существенного удешевления сахара. К началу 2013/2014 маркетингового года в Украине останутся рекордно большие переходящие запасы сахара – 886 тыс. тонн. В результате, по прогнозам ассоциации «Укрцукор», в новом МГ к переработке сахарной свеклы приступит 40-41 завод, тогда как годом ранее работали 63 завода.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины ожидает падения производства сахара в 2013-2014 маркетинговом году на 36% - до 1,4 млн тонн и рекомендует отечественным производителям сахара оборудовать свои производства установками по производству биоэтанола в целях диверсификации производства и снижения себестоимости продукции.

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