1 июля на украинско-белорусской границе начался сезонный пропуск граждан для сбора грибов и ягод.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, обычно к сбору дикоросов привлекаются почти все члены семьи, включая несовершеннолетних, и иногда это влечет ряд нарушений пограничного режима.

Для стабилизации обстановки и предотвращения массовых нарушений режима государственной границы между правительствами и пограничными ведомствами Украины и Беларуси были достигнуты договоренности о сезонном пропуске граждан для сбора дикоросов. Как результат, местные жители 10 приграничных населенных пунктов Рокитновского района Ривненской области имеют возможность пересекать границу и собирать чернику, клюкву и грибы на территории Полесского лесхоза Республики Беларусь. Пересечение границы происходит в трех временных места пропуска «Познань», «Дроздынь» и «Березовое».

В целом, в прошлом году за сезон сбора дикоросов было пропущено более 83 тысяч человек, в большинстве случаев была четкая организованность со стороны населения. Однако наблюдались и попытки граждан пересечь государственную границу вне установленных мест пропуска. Лишь на протяжении июня-октября с государственной границы возвращено более 1500 человек, а также задержано 95 нарушителей законодательства по пограничным вопросам.

В этом году на участке Луцкого отряда пограничникам уже пришлось в 21 случае вернуть с границы около 80 взрослых и 30 детей.

Государственная пограничная служба Украины призывает граждан к организованности во время пересечения границы в сезон сбора дикоросов и напоминает об административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства, как Украины так и Республики Беларусь, по пограничным и природоохранным вопросам.