"САН ИнБев Украина" увеличит стоимость продукции в случае повышения акциза на пиво

Пивоваренная компания "САН ИнБев Украина", являющаяся бизнес-подразделением международной компании "Анхойзер-Буш ИнБе" (Бельгия), заявила о намерении полностью включить сумму дополнительных отчислений в отпускную цену всей своей подакцизной продукции в случае повышения ставки акцизного налога на пиво в Украине, сообщили УНИАН в компании.

"Учитывая активное обсуждение в украинских органах государственной власти резкого повышения ставок акцизного налога, компания «САН ИнБев Украина» считает необходимым сделать данное публичное заявление о том, что в случае повышения ставки акцизного налога компания будет вынуждена полностью включить сумму дополнительных отчислений в отпускную цену всей своей подакцизной продукции с даты вступления в силу такой новой ставки", - говорится в пресс-релизе.

"САН ИнБев Украина" сообщила, что повышение ставок налогов при росте цен на сырье, услуги и материалы не позволяет компании удержать стоимость за счет внутренних ресурсов.

"Неоднократно ранее компания информировала, что резкие повышения ставок налогов при стремительном росте стоимости сырья, материалов и услуг сократили прибыльность отрасли и лишили компанию дальнейшей возможности смягчать влияние дополнительного налогового бремени за счет внутренних ресурсов", - сообщила компания.

Компания также надеется на понимание со стороны потребителей и партнеров, и считает такой шаг вынужденным.

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Как сообщал УНИАН, Министерство доходов и сборов Украины разработало законопроект о повышении ставки акциза на пиво почти в три раза – до 2,43 грн с 0,87 грн за литр напитка. В случае принятия законопроекта, производителям и продавцам пива придется получать лицензию на эту деятельность, а пивоварам – проходить регистрацию в Миндоходов. Кроме того, для пива введут акцизную марку.

Справка УНИАН. ПАО «САН ИнБев Украина» является лидером украинского пивоваренного рынка и представляет крупнейшую в мире пивоваренную компанию: Anheuser-Busch InBev. Компания объединяет Черниговское, Харьковское и Николаевское отделения компании. Портфель пивных брендов состоит из международных торговых марок: Bud, Stella Artois, Beck's, Staropramen, Leffe, Hoegaarden, Lowenbrau, Spaten, Franziskaner, а также национальных: «Черниговское», «Рогань» и «Янтарь».