Активисты возле Верховной Рады снова требуют повысить акцизы на пиво

Возле здания Верховной Рады Украины проходит очередная акция общественных активистов с требованием повысить акцизный сбор на пиво и направить полученные средства на потребности детской больницы “Охматдет”.

Как передает корреспондент УНИАН, в акции сегодня принимают участие около 20 человек.

Они разместили на улице баннеры с изображениями больных детей.

Также активисты держат плакаты с лозунгами: “Пивные - стоп!”, “Низкие акцизы на пиво - геноцид!” и “Даешь повышение акциза на пиво!”

Как сообщал УНИАН, в ВР зарегистрирован пакет законопроектов, которыми предусматривается повышение в три раза акциза на пиво и направление средств на финансирование мероприятий здравоохранения, в частности завершение строительства детской больницы «Охматдет».