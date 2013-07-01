Депутат предлагает активизировать инвестиционную деятельность в сельской местности

Народный депутат Украины Геннадий Бобков (Партия регионов) предлагает Верховной Раде улучшить инвестиционные условия для привлечения инвестиций на старые недействующие сельскохозяйственные предприятия.

Об этом говорится в трех законопроектах, внесенных депутатом 26 июня 2013 года,- "О стимулировании инвестиционной деятельности в сельской местности" (№2427а), "О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения Налогового кодекса Украины (относительно стимулирования инвестиционной деятельности в сельской местности)" (№2428а), "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины (относительно стимулирования инвестиционной деятельности в сельской местности)" (№2429а).

В пояснительных записках к законопроектам отмечается, что предприятия в сельской местности, которые были построены и введены в эксплуатацию до 1990 года и на которых последние 15 лет не ведется хозяйственная деятельность, нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции.

Для этого депутат предлагает обеспечить поддержку инвесторам со стороны государства.

"Законопроектом предусматривается государственная поддержка субъектов инвестиционной деятельности в сельской местности, учитывая ее особенности", - говорится в пояснительных записках.

Поддержка заключается в предоставлении на 7 лет Кабинетом министров Украины субъектам инвестиционной деятельности статуса "инвестор, восстанавливает производственную инфраструктуру в сельской местности". Статус обязывает инвестора иметь инвестиционный проект, который будет реализовываться только в сельской местности и будет направлен на восстановление старых и недействующих предприятий.

Бобков считает, что законопроекты позволят возобновить работу около 700 предприятий в сельской местности, а также создать около 40 тыс. рабочих мест с повышенным уровнем оплаты, что будет способствовать повышению уровня благосостояния населения и возрождению предприятий в сельской местности.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины рассчитывает, что в 2013 году украинские аграрии смогут привлечь в сельскохозяйственную отрасль не менее 3 млрд долл. инвестиций.