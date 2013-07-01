Арбузов прогнозирует урожай зерновых на уровне 53-54 млн тонн

Урожай зерновых в 2013 году, согласно предварительным данным, составит 53-54 при урожайности 23 центнера с гектара, сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова.

“По убеждению первого вице-премьер-министра, первые результаты жатвы дают основания прогнозировать, что в этом году в Украине будет собран высокий урожай. В среднем - 53-54 миллиона тонн”, - говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно информации пресс-службы, уборочная кампания идет усиленными темпами, и на сегодняшний день собрано 2,2 миллиона тонн зерновых.

“Несмотря на сложные погодные условия в этом году, производители имеют хороший результат, который получили благодаря высокой урожайности. Если в прошлом году она составляла 16 центнеров с гектара, то в этом - 23», - отметил Арбузов.

Он уверен, что сегодня есть все предпосылки для сбора одного из крупнейших урожаев за годы независимости. «Минагрополитики способствовало тому, чтобы аграрии были обеспечены высококачественными семенами, минеральными удобрениями и горюче-смазочными материалами, а также обновленной зерноуборочной техникой. А сейчас правительство оперативно реагирует на ситуацию в поле и способствует оперативному проведению жатвы”, - отметил первый вице-премьер.

Он также сообщил, что утвержден график поездок министра аграрной политики Николая Присяжнюка по всем регионам для контроля уборочной.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров 27 июня заявил, что правительство ожидает увеличения урожая зерновых в 2013 г. на 10-12 млн тонн по сравнению с 2012 годом – до 56-58 млн тонн.

Министерство аграрной политики и продовольствия по состоянию на 10 июня прогнозировало, что украинские аграрии в 2013 году могут собрать 53-54 млн тонн зерновых и зернобобовых культур против 46,2 млн тонн в 2012 году.

В 2011 году аграрии собрали рекордный за годы независимости урожай - 56 млн тонн.

К 2017 году Украина планирует увеличить производство зерновых до 80 млн тонн.