Китай начинает антидемпинговое расследование против ЕС

Китай приступает к антидемпинговому расследованию в отношении производителей вин из Евросоюза. Об этом говорится в обнародованном сегодня заявлении министерства коммерции КНР, передает ИТАР-ТАСС.

В ведомстве сообщили, что расследование начато по просьбе Китайской ассоциации производителей алкогольной продукции. Заявление на этот счет в министерство коммерции поступило 15 мая.

По его данным, рассчитанное на год расследование в случае "особых обстоятельств может быть продлено до 1 января 2015 года".

В начале июня Еврокомиссия объявила о введении антидемпинговых тарифов на китайские солнечные батареи, которые вступили в силу 6 июня во всех странах ЕС.

В ответ Китай объявил, что проведет антидемпинговое расследование в отношении европейских производителей вин. Как отмечали китайские эксперты, речь идет о крупных поставках из стран ЕС, прежде всего из Франции, Италии и Испании, напитки которых становятся все более популярными в КНР.

Экспорт ЕС вина в материковый Китай и в Гонконг, на который не будет распространятся китайское антидемпинговое расследование, составил в 2012 году 257,3 млн литров общей стоимостью 1 млрд долларов. Более половины - 139,5 млн литров - пришлось на французские вина.