В Украине выросло производство мяса

В Украине в январе-мае 2013 года увеличилось производство мяса на 8,5% - до 1,3 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

"Государство продолжает поддержку отрасли животноводства, в том числе мясное направление. Особенно это касается хозяйств населения, где производится более половины продукции животноводства. И такая системная поддержка продолжает давать хорошие результаты. Так, за 5 месяцев текущего года в Украине уже произведено более 1,3 миллиона тонн мяса, что на 8,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Растет производство как в хозяйствах населения, так и на предприятиях», - цитирует Присяжнюка пресс-служба Минагропрода.

Министр добавил, что увеличению показателей способствовала введенная в этом году дотация, которую получают крестьяне, фермеры и кооперативы, за скот, выращенный и сданный на мясоперерабатывающие предприятия.

"За 5 месяцев правительство направило 8,6 млн гривен на поддержку этого направления. Претендовать на нее могут те, кто выращивают и сдают на убой крупный рогатый скот и свиней", - сказал министр.

Присяжнюк также сообщил, что в Украине продолжают реализовывать масштабные инвестиционные проекты в животноводстве. В частности, в рамках программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы, реконструируются и открываются новые животноводческие комплексы с привлечением средств инвесторов.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, производство мяса в Украине в 2012 году выросло по сравнению с 2011 годом на 3,4% – до 3,136 млн тонн (в живом весе).

Правительство в 2013-2014 гг. планирует направить на строительство 153 животноводческих комплексов в Украине 2,6 млрд грн, из которых 710 млн грн будут выделены из государственного бюджета, а остальная сумма будет привлечена из других финансовых источников.

За 2013-2014 гг. в молочном хозяйстве будет построено 84 объекта на 69,1 тыс. голов коров, в свиноводстве – 46 объектов на 56,2 тыс. голов свиней, в птицеводстве – 23 объекта на 10,6 млн голов птицы.

Такие меры, по подсчетам правительства, приведут к увеличению производства молока в сельскохозяйственных предприятиях на 3,5%, а реализации на забой скота и птицы - на 4,5%.