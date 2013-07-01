Цены на кукурузу обвалились до 3-летнего минимума

Контракт на кукурузу с поставкой в декабре падает восьмую сессию подряд на Чикагской торговой бирже. В понедельник, 1 июля, он потерял в цене 1,4% и составил 5,0375 долл. за бушель — самое низкое значение с 8 октября 2010 года, сообщает Bloomberg.

Причиной падения стал рекордный посев кукурузы в США. По оценке американского Минсельхоза, на 28 июня этого года фермеры засеяли 97,4 млн акров земли (39,4 млн гектаров) — максимум с 1936 г.

США являются крупнейшим производителем кукурузы и сои. Минсельхоз страны также сообщает о рекордном посеве соевых бобов и пшеницы. Согласно отчету ведомства, в этом сезоне уже побит рекорд по посеву соевых бобов - 77,7 млн акров и пшеницы - 56,5 млн акров. Но пока цены на сою и кукурузу немного растут - на 0,1% и 0,5%. соответственно, передают "Ведомости".

Как сообщал УНИАН, состояние всходов кукурузы в южных, восточных и центральных областях Украины оценивается как тяжелое из-за долгого отсутствия эффективных дождей. Синоптики прогнозируют стабилизацию ситуации благодаря снижению температуры воздуха и обильным осадкам в начале июля.

Урожай кукурузы в этому году прогнозируется на уровне 24,2 млн тонн.

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