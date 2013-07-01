Украина за год увеличила экспорт зерна почти на 5%

Украина в 2012-2013 маркетинговом году (МГ, июль 2012 г. – июнь 2013 г.) экспортировала 22,82 млн тонн зерна, что на 4,7% больше, чем в прошлом сезоне, сообщила УНИАН пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

По данным министерства, Украина экспортировала 6,8 млн тонн пшеницы, из которой 5,9 млн тонн - продовольственная, 2,1 млн тонн ячменя, 13,5 млн тонн кукурузы.

Сообщается, что в июне Украина поставила на внешние рынки 958 тыс. тонн зерна, включая 152,7 тыс. тонн пшеницы, 3,2 тыс. тонн ячменя и 799,4 тыс. тонн кукурузы.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозировало по итогам 2012-2013 МГ рост экспорта до 24,4 млн тонн.

По прогнозам Минагропрода, урожай зерна в Украине в 2013 году может составить 53-54 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году.

В 2011-2012 МГ Украина экспортировала 21,79 млн тонн зерна.