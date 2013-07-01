Государство должно прекратить поддержку мега-аграрных структур - Данилишин

В Украине должна быть существенно изменена аграрная политика, и, прежде всего, должен быть ликвидирован теневой рынок земли и прекращена государственная поддержка мега-аграрных структур, считает экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин.

“Если сохранятся современные подходы к обеспечению развития сельского хозяйства, в среднесрочной перспективе крупнотоварное производство в аграрной сфере разрушит сельскую среду. Продолжится деградация человеческого капитала села и сокращение занятости в аграрном секторе. Следствием такого развития событий в конечном итоге могут быть окончательное разорение сельских домохозяйств, потеря самообеспеченности страны традиционной продовольственной продукцией, рост социальной напряженности в обществе, экологическая и демографическая катастрофа”, - заявил он в комментарии УНИАН.

Создание сверхкрупных корпоративных структур, по мнению Данилишина, оказывает неоднозначное влияние на ситуацию не только в аграрном секторе, но и на социально-экономическое развитие государства.

“Экспортная ориентация крупнотоварного сельскохозяйственного производства закрепляет имидж Украины в мире как низкоразвитой страны-экспортера сырья; нерациональная структура производства приводит к сокращению занятости, монокультуризации земледелия, деградации сельхозугодий; стихийности процессов концентрации земли и сельскохозяйственного производства, провоцирует ухудшение социально-экономического положения подавляющего большинства сельского населения, приводит к декапитализации личных крестьянских хозяйств путем продажи земельных участков, полученных в процессе аграрной реформы”, - убежден Данилишин.

Кроме того, он считает, что в сельском хозяйстве должно произойти преодоление монополизации производства.

“Отсутствие рыночной инфраструктуры и политики поддержки реализаторских кооперативов сдерживает движение продукции от личных крестьянских хозяйств к потребителю, снижает их товарность и инвестиционные возможности расширения производства”, - отметил Данилишин.

Он считает, что государство должно поддерживать частные хозяйства как основных поставщиков продукции массового повседневного потребления на внутреннем продовольственном рынке.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября 2012 года Верховая Рада приняла Закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины (об обороте земель сельскохозяйственного назначения)». Законом предусмотрено продление моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2016 года.