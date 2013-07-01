Инициатива относительно повышения акцизов на пиво нарушает принцип верховенства права – эксперт

Инициатива украинских парламентариев, предусматривающая повышение акцизов на пиво, нарушает принцип верховенства права и является дискриминационной по отношению к зарубежным инвесторам.

Такое мнение в ходе круглого стола, организованного УНИАН и посвященного последствиям повышения акцизов на пиво в Украине, высказала советник юридической компании Sayenko Kharenko Наталия Микольская.

«Подход законопроекта о повышении акцизов на пиво (№2876) нарушает принцип верховенства права, в том числе принцип правовой определенности, который говорит о том, что участники соответствующих правоотношений должны иметь возможность заранее планировать свою бизнес-деятельность. Ни для кого не секрет, что все компании планируют свою деятельность на определенные периоды вперед. И, конечно же, изменение подходов в акцизной политике посреди финансового года однозначно отразятся на результатах компаний», - сказала Микольская.

По ее словам, законопроект также противоречит Бюджетному и Налоговому кодексам, в которых говорится, что изменение акцизной политики и любых налогов возможно, как минимум, за 6 месяцев до начала следующего финансового года.

Помимо этого, Микольская отметила, что законопроект, в случае его принятия и вступления в силу, будет иметь значительные негативные финансовые и экономические последствия для предприятий, занятых на пивном рынке, в том числе, и зарубежных.

«Мы считаем, что данный законопроект нарушает права иностранных инвесторов. В данной отрасли в Украине присутствуют инвесторы из Швеции, Дании, Нидерландов и Бельгийско-Люксембургского экономического союза. Со всеми этими государствами Украина подписала соглашения о защите иностранных инвестиций, согласно которым наше государство обязалось обеспечить иностранным инвесторам честный и справедливый режим инвестирования», - сказала Микольская, добавив, что принятие предлагаемого законопроекта может считаться дискриминационным действием по отношению к зарубежным инвесторам.

Более того, по ее мнению, такие действия государства можно расценивать как непрямую экспроприацию инвестиций.

«Если компании в результате недополучат того, на что они рассчитывают, и часть из них будет вынуждена закрыть свои производства, то такие мероприятия государства могут расцениваться даже как непрямая экспроприация инвестиций», - отметила Микольская.

Как сообщал УНИАН, Министерство доходов и сборов Украины разработало законопроект о повышении ставки акциза на пиво почти в три раза – до 2,43 грн с 0,87 грн за литр напитка. В случае принятия законопроекта, производителям и продавцам пива придется получать лицензию на эту деятельность, а пивоварам – проходить регистрацию в Миндоходов. Кроме того, для пива введут акцизную марку.

Кроме того, 15 мая депутатская группа «За трезвое будущее Украины» зарегистрировала в Верховной Раде пакет законопроектов, которыми предлагается повысить акцизы на пиво, а полученные после этого средства направить на достройку детской больницы «Охматдет». По мнению парламентариев, увеличение акцизов втрое повысит стоимость одного литра пива всего на 1-2 грн, но за эти средства можно решить колоссальную проблему наполнения бюджета в государстве.

По данным Госстата, производство пива в Украине в январе-марте текущего года сократилось до 50,5 млн декалитров, что на 3% меньше, чем в первом квартале 2012 года.