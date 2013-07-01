Украинские аграрии уже собрали 6 млн тонн зерна

Украина, по состоянию на 1 июля 2013 года, собрала 5,87 млн тонн зерна с 2,42 млн га площадей, сообщила УНИАН пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

По данным министерства, средняя урожайность зерновых в Украине увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7 ц/га - до 24,3 ц/га с 17,3 ц/га.

В частности, озимый ячмень обмолочен на 863 тыс. га, при урожайности 25,6 ц/га намолочено 2,2 млн тонн; озимая пшеница – на 1,36 млн га, урожайность 25 ц/га, собрано 3,4 млн тонн. Яровой ячмень обмолочен на 139 тыс. га, при урожайности 13,5 ц/га намолочено 186 тыс. тонн.

В то же время, украинские аграрии собрали 311 тыс. тонн озимого рапса с 203 тыс. га (урожайность – 15,4 ц/га).

Сообщается, что на сегодняшний день уборка зерна ведется в 16 областях.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Минагропрода, урожай зерна в Украине в 2013 году может составить 53-54 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году.