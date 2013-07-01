«Нибулон» хочет инвестировать в развитие аграрной инфраструктуры Египта

Агрохолдинг «Нибулон», один из крупнейших в Украине производителей и экспортеров сельхозпродукции, рассматривает возможность инвестирования в развитие аграрной инфраструктуры Египта, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, «Нибулон» планирует сотрудничать с Египтом в строительстве элеваторов, перегрузочных терминалов и в возрождении судоходства по Нилу.

«Опыт строительства нашего предприятия позволяет на протяжении тысячи километров судоходной части Нила, как и на Днепре, построить десяток предприятий. То, что мы сделали за несколько лет на Украине – это все возможно и в Египте», - цитирует пресс-служба генерального директора компании «Нибулон» Алексея Вадатурского.

При этом Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выразил готовность создавать необходимые условия для инвестирования украинских компаний в развитие аграрной отрасли Египта.

«Проект, который реализовал «Нибулон» (со строительством собственного флота и системы элеваторов на воде – УНИАН) вполне можно реализовать и здесь. И ЕБРР готов выступать партнером в таком проекте», - цитирует пресс-служба директора ЕБРР в Египте Филиппа дер Вурта.

В компании также отметили, что «Нибулон» обеспечивает более 20% поставок отечественного зерна в Египет, и в прошлом году компания поставила на рынки страны около 2 млн тонн зерна.

Справка УНИАН. Агрохолдинг «Нибулон» основан в 1991 году и является одним из крупнейших украинских производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции.

Предприятие имеет 40 подразделений, расположенных в одиннадцати областях Украины, обрабатывает свыше 70 тысяч гектаров земли.

Семь филиалов компании занимаются животноводством. Предприятие имеет собственный флот, мощности по хранению зерна в объеме до 420 тысяч тонн и собственный перегрузочный терминал емкостью 133 тысячи тонн.

Агрохолдинг «Нибулон» контролируется украинским бизнесменом Алексеем Вадатурским.