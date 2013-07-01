Повышение акцизов на пиво можно расценивать как непрямую экспроприацию инвестиций – юрист

Инициируемое украинскими парламентариями троекратное повышение акцизов на пиво можно расценивать как непрямую экспроприацию инвестиций государством.

Такое мнение в ходе круглого стола, организованного УНИАН, посвященного последствиям возможного повышения акцизов на пиво в Украине, высказала советник юридической компании Sayenko Kharenko Наталия Микольская.

«Если компании в результате недополучат то, на что они рассчитывают - часть из них будет вынуждена закрыть свои производства. Такие мероприятия государства могут расцениваться даже как непрямая экспроприация инвестиций», - сказала Микольская.

Также она отметила, что повышение акцизов на пиво будет иметь значительные негативные финансовые и экономические последствия для предприятий, работающих на пивном рынке, а также ударит по инвестиционной привлекательности Украины.

«Мы считаем, что данный законопроект нарушает права иностранных инвесторов. В данной отрасли в Украине присутствуют инвесторы из Швеции, Дании, Нидерландов и Бельгийско-Люксембургского экономического союза. Со всеми этими государствами Украина подписала соглашения о защите иностранных инвестиций, согласно которым наше государство обязалось обеспечить иностранным инвесторам честный и справедливый режим инвестирования», - сказала Микольская, добавив, что предлагаемое повышение акцизов также противоречит Бюджетному и Налоговому кодексам, в которых говорится, что изменение акцизной политики и любых налогов возможно, как минимум, за 6 месяцев до начала следующего финансового года.

Несмотря на это, народный депутат Леся Оробец (ВО «Батькивщина») уверена, что повышение акцизов на пиво необходимо для сокращения потребление данного напитка среди украинцев.

«Пиво и водка в Украине – одни из самых дешевых в Европе. В 2012 году в Украине было произведено 3 млрд литров пива, в то время как безалкогольных напитков вместе – 2,7 млрд литров. Тот факт, что цена 0,25 л сока в кафе выше стоимости пол-литра пива, является, по сути, провоцированием к пьянству», - отметила нардеп.

Кроме того, Оробец отрицает тот факт, что повышение акциза «ограбит» пивоваров.

«Действующие акцизные ставки в Украине в настоящий момент в 4,5 разы меньше, чем в России. Акциз составляет менее 9% в структуре цены пива и потому повышения акциза втрое даст составляющую 23% в цене пива», - сказала она.

Впрочем, участники пивного рынка не поддерживают оптимистичный настрой нардепа. По словам директора по правовым вопросам и корпоративным отношениям компании «Сан ИнБев Украина» (одного из крупнейших в Украине производителей пива) Дениса Хренова, повышение акцизов на пиво может привести к закрытию в Украине пивных заводов, уточнив, что в России компания закрыла несколько заводов, после того, как были повышены акцизы.

«После повышения акцизной ставки до 2,5 грн/литр и последующего за этим сокращения рынка пива, компания «Сан ИнБев Украина» будет рассматривать возможность закрытия производственных мощностей», - сказал Хренов.

По его данным, в Украине потребление пива является не столь большим, как об этом заявляют инициаторы введения акцизов.

«Так, украинцы в среднем выпивают 60 литров пива в год на человека. Это гораздо ниже, чем во многих европейских странах. По этому показателю Украина занимает лишь 23-е место в Европе», - добавил представитель пивоваров.

Впрочем, необходимость принятия законопроекта о повышении акцизов на пиво Леся Оробец аргументировала не только необходимостью сокращения потребления «хмельного напитка» среди украинцев, но и необходимостью закончить реконструкцию детской специализированной клиники «Охматдет».

По словам одного из инициаторов повышения акцизов народного депутата Юрия Деревянко (ВО «Батькивщина»), вырученные от повышения акцизной ставки на пиво средства можно будет напрямую направлять на реконструкцию «Охматдета», если внести изменения в Бюджетный кодекс и предусмотреть, что деньги с акциза будут направлены не в общий фонд государственного бюджета, а в специальный.

«Когда речь идет о том, что деньги поступают в спецфонд, то исключительно деньги с этого спецфонда могут быть направлены туда, куда написано в спецфонде», - сказал Деревянко.

В качестве примера депутат привел акцизы с нефтепродуктов, которые направляются непосредственно на ремонт дорог.

Напомним, ранее в пресс-службе Министерства здравоохранения УНИАН заявили, что предложения депутатов направлять деньги, вырученные от повышения акциза на пиво, на реконструкцию «Охматдета» являются популистскими, так как в государстве не существует механизма целевого финансирования больницы за счет сборов от акцизов.

Как ранее сообщал УНИАН, в средине мая депутатская группа «За трезвое будущее Украины» зарегистрировала в Верховной Раде пакет законопроектов, которыми предлагается повысить акцизы на пиво, а полученные после этого средства направить на достройку детской больницы «Охматдет». По мнению парламентариев, увеличение акцизов втрое повысит стоимость одного литра пива всего на 1-2 грн, но за эти средства можно решить колоссальную проблему наполнения бюджета в государстве.

При этом председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник в понедельник, 1 июля, заявил, что трехкратное повышение акциза на пиво, как и на любой другой алкогольный напиток, может привести к краху отрасли.

В свою очередь, первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов заметил, что существует возможность задействовать инструменты «активизации экономики» и получения средств на достройку детской больницы «Охматдет».