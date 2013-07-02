В Киеве построят новый хлебокомбинат и сеть кондитерских магазинов

Украинско-словацкое СП “Киевский областной хлебопекарский комплекс” (ТМ “Кулиничи”) планирует построить в Киеве хлебокомбинат и сеть магазинов по продаже хлебобулочной и кондитерской продукции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров сегодня в ходе посещения СП в с. Крушинка Васильковского района Киевской области.

“Мы запланировали с Александром Павловичем Поповым и руководителем этого предприятия господином Мысиком (Владимир Мысик, учредитель ТМ «Кулиничи») строительство на левобережье на Троещине крупного хлебокомбината и всего по Киеву будет построено в ближайший год порядка 500 хлебных кондитерских”, - сказал Азаров.

Справка УНИАН. ТМ «Кулиничи» (Харьковская обл.) появилась на рынке Украины в 1995 году.

На сегодняшний день в состав компании входит 10 специализированных хлебопекарских комплексов в Харьковской, Киевской, Полтавской областях, а также в Автономной Республике Крым. Производительность предприятий составляет 450 тонн хлебобулочных изделий в сутки.

В октябре 2012 года «Кулиничи» открыли в Киевской области хлебопекарный комплекс, крупнейший в Украине и один из крупнейших в Европе.