Азаров поручил разобраться с реорганизацией хлебокомбинатов в столице

Правительство разберется в ситуации, связанной с закрытием и перепрофилированием хлебокомбинатов в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров сегодня, 2 июля, в ходе посещения СП в с. Крушинка (Васильковский район, Киевская область).

«Абсолютно недопустима та политика владельцев хлебозаводов, которая реализовывалась последнее время в Киеве. Закрытие хлебокомбинатов, реорганизация хлебокомбинатов с целью закрытия и продажи участков земли, строительства на этой территории каких-то комплексов не отвечает задачам приватизации», - сказал Азаров.

Он также отметил, что в ситуации детально должны разобраться Фонд госимущества и местные власти.

«Поскольку хлебозаводы - это предприятия социального значения, мы, безусловно, посмотрим внимательно, и я такое поручение дам разобраться, каким образом осуществлялось перепрофилирование наших предприятий, работающих в этой отрасли», - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, в мае 2013 года руководство ПАО «Киевхлеб» приняло решение о комплексной реконструкции «Хлебокомбината №12», после чего на его базе будет создано мощное и современное предприятие по производству кондитерских и сухарно-бубличных изделий.

12 июня утром возле Кабмина работницы хлебокомбината № 12 объявили бессрочную акцию протеста - голодовку. Они заявили, что предприятие преднамеренно доводят до банкротства и будет уволено 426 работников. По словам участников акции, из 14 хлебокомбинатов Киевской области уже закрыты, по меньшей мере, восемь, еще несколько находятся под угрозой закрытия.

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов заверил, что “Киевхлеб” не будет закрывать комбинат №12, а лишь проведет его реконструкцию.