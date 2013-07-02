«Монсанто Украина» удвоила площади посевов для выращивания семян кукурузы

Компания «Монсанто Украина», одно из подразделений ведущей семенной компании в мире «Монсанто», в 2013 году увеличила площади посевов для выращивания семян гибридов кукурузы традиционной селекции в 1,9 раза по сравнению с 2012 годом – до 6,5 тыс. га, сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, для выращивания семян привлечены малые, средние сельхозпредприятия и крупные аграрные компании.

Как сообщал УНИАН, «Монсанто Украина» планирует в 2013 году в рамках производственной программы инвестировать в установку оросительных систем на участках гибридизации 3 млн долл.

Справка УНИАН. «Монсанто» - транснациональная компания, работающая в области биотехнологии растений. Основная продукция - семена традиционных и генетически модифицированных сортов/гибридов кукурузы, сои, хлопчатника, рапса.

В 1992 году был открыт Киевский офис компании.

«Монсанто» производит в Украине и импортирует в Украину семена кукурузы и рапса традиционной селекции. Семена кукурузы и рапса «Монсанто» представлены в Украине брендом «Декалб», семена овощей - брендом «Семенис», средства защиты растений - брендами «Раундап» и «Харнес».