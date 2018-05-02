Повышение акциза на пиво как средство экспроприации

Страсти вокруг повышения акциза на пиво разгораются. Пивовары и народные депутаты отчаянно отказываются услышать друг друга и выработать совместный план действий. Для того, чтобы понять позицию обеих сторон, УНИАН провел круглый стол на тему: «К каким последствиям приведет повышение акциза на пиво?», в котором приняли участие производители, нардепы - авторы законопроектов о повышении акциза, эксперты и юристы.

Акциз и «Охматдет»: какая связь?

Народный депутат от ВО «Батькивщина» Леся Оробец на круглом столе в УНИАН подтвердила твердое намерение оппозиции добиться повышения акциза на пиво и достройки за счет вырученных средств «Охматдета». При этом Оробец обратила внимание на парадоксальность самого факта – оппозиция, которая во всем мире всегда поддерживает бизнес, в Украине сейчас, наоборот, ратует за повышение налога. Причиной тому является острая необходимость, которая стоит на сегодня и перед «Охматдетом», в частности, и перед украинским обществом, в целом.

«Мы пока страна третьего мира, население которой спаивают для того, чтобы получать прибыль. Население которой не доживает лет 10-15 до среднего европейского. И не каждый ребенок в Украине имеет шанс дожить до совершеннолетия не потому, что ее родители не хотят этого, а просто его негде вылечить, докторам негде его оперировать», - подчеркнула Оробец.

Внефракционный нардеп Юрий Деревянко солидарен с оппозиционерами. Онзаверил, что, несмотря на заявления пивоваров и Минздрава о том, что предложения направлять деньги от нового акциза на реконструкцию «Охматдета» не более, чем популизм, и средства никогда не дойдут до больницы, в государстве есть механизмы, благодаря которым эта идея может быть осуществлена. По его словам, если внести изменения в Бюджетный кодекс и предусмотреть, что деньги от повышения акцизной ставки будут направлены не в общий фонд государственного бюджета, а в специальный, то вырученные средства пойдут исключительно на достройку клиники.

Вообще ситуация с «Охматдетом» весьма удручающая. Хочется спросить - как же мы дошли до такой жизни, что для реконструкции единственной в Украине клиники для тяжело больных детей, которая даже находится под патронатом премьер-министра, нужно собирать деньги с легально работающей, регулярно пополняющей бюджет отрасли? И дойдут ли, несмотря на заверения депутатов, деньги до клиники или, как обычно, осядут в далеко непустых карманах чиновников? Судя по проведенному УНИАН опросу в социальных сетях, большинство респондентов, а именно: 428 из 776, склоняются ко второму варианту…

Но если даже отставить «Охматдет», то, по словам депутатов, повысить акциз на пиво необходимо хотя бы потому, что украинцы значительно злоупотребляют алкоголем, а повышение цены на него является серьезным инструментом в борьбе с алкоголизмом. Тем более что акциз на пиво в Украине, по данным Оробец, в 4,5 раза ниже, чем в России, и в 15-20 раз уступает акцизам в некоторых странах ЕС. При этом нардепы заверили, что повышение акциза на пиво – только первый шаг. Такая же судьба, по их словам, в скором времени последует и для крепкого алкоголя, после чего они вплотную займутся рекламой спиртного и табака.

Удар для отрасли

Однако, обещания депутатов повысить акциз и для «водочников» не сильно утешают пивоваров. Они продолжают уверять, что проблемы избыточного потребления пива в стране не существует, а значит и бороться не с чем. Присутствующий на круглом столе исполнительный директор ассоциации «Укрпиво» Игорь Товкач отметил, что украинцы выпивают 60 л пива в год, что обеспечивает им всего лишь 23-е место по потреблению «янтарного напитка» среди стран Европы. При этом в рейтинге «любителей водки» наша страна находится на 3-м месте. Обращает на себя внимание и тот факт, что в Украине стоимость одной бутылки водки равна по цене с 5,6 бутылки пива, тогда как в Германии показатель составляет 1:10,5, во Франции – 1:11,9, а в Латвии – 1:19,4. В результате, повышение акциза на пиво, по мнению Товкача, приведет не к сокращению потребления алкоголя в стране, а станет причиной дальнейшего злоупотребления крепкими спиртными напитками, причем зачастую нелегальными.

«В Украине самый высокий уровень потребления нелегального алкоголя. Почему это никого не заботит?», - возмущается Товкач.

Коллегу полностью поддержал директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям одного из крупнейших в Украине производителей пива компании «Сан ИнБев Украина» Денис Хренов, который также принимал участие в обсуждении. По его словам, какими бы благородными целями не прикрывались народные депутаты, результат от повышения акциза будет один - крушение отрасли, а значит и закрытие ряда предприятий. Хренов отметил, что уже сегодня «Сан ИнБев Украина» рассматривает возможность сокращения производственных мощностей.

«После повышения акцизной ставки до 2,5 грн/литр и последующего за этим сокращения рынка пива компания «Сан ИнБев Украина» будет рассматривать возможность закрытия производственных мощностей», - сказал Хренов.

Он сообщил, что уже сейчас, в сезон, мощности компании загружены всего на 70%, поэтому закрытие предприятия/предприятий может оказаться вполне логичным шагом. Может показаться, что «Сан ИнБев» сгущает краски, однако стоит помнить тот факт, что компания уже закрыла три свои завода в России из-за резкого скачка акцизной ставки.

Нетрудно понять, что за закрытием заводов или даже остановкой производственных линий следует сокращение рабочих мест. По словам Товкача, если депутаты таки добьются своего и акциз будет повышен, уже до конца 2013 года работу потеряют около 10 тысяч человек.

Непрямая экспроприация

В целом, посыл участников рынка таков: повышайте акцизы, однако делайте это прогнозировано, чтобы компании успевали корректировать свою деятельность. И в этом закон на стороне пивоваров. По словам участника круглого стола Наталии Микольской, которая является советником юридической компании Sayenko Kharenko, инициатива украинских парламентариев, предусматривающая непредсказуемое повышение акцизов на пиво, нарушает принцип верховенства права и является дискриминационной по отношению к зарубежным инвесторам.

«Подход законопроекта о повышении акцизов на пиво (№2876) нарушает принцип верховенства права, в том числе принцип правовой определенности, который говорит о том, что участники соответствующих правоотношений должны иметь возможность заранее планировать свою бизнес-деятельность. Ни для кого не секрет, что все компании планируют свою деятельность на определенные периоды вперед. И, конечно же, изменение подходов в акцизной политике посреди финансового года однозначно отразятся на результатах компаний», - сказала Микольская.

Кроме того, по словам юриста, подобное повышение акциза прямо нарушает права иностранных инвесторов, которых в пивной отрасли немало и с которыми Украина подписала соглашения о защите иностранных инвестиций. Микольская уверена, что если акциз будет повышен, и пивовары вследствие этого действительно понесут серьезные убытки, то производители смело могут обращаться в арбитражный суд.

Повышение акциза: пока терпимо

Любопытно, что за недолгое время тема повышения акциза стала невероятно обсуждаемой в правительственных кругах. Если раньше в споре участвовали только пивовары и законодатели, которые держались одной командой, то теперь и среди власть имущих согласия нет. Оппозиционеры, очевидно, будут твердо стоять на своем - акциз поднять немедленно, деньги направить на реконструкцию «Охматдета». Первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов заверяет, что деньги для детской клиники можно найти и из других источников, без привлечения средств пивоваров. А председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник принял четкую позицию – трехкратное повышение акциза на пиво разрушит отрасль.

Такое заявление он сделал в понедельник, 1 июля, а уже во вторник, 2 июля, на сайте Верховной Рады был обнародован правительственный законопроект, который, в частности, предусматривает повышение акциза на пиво, причем весьма умеренное – до 0,91 грн/литр с действующей ставки 0,87 грн/литр. Но при этом Кабмин предлагает увеличить ставки акцизного сбора на вина, напитки брожения, табачные изделия, а также на ряд товаров, включая транспортные средства.

Законопроекты, которых уже четыре, будут рассмотрены на текущей неделе - последней пленарной для второй сессии Верховной Рады. По крайней мере, таков прогноз спикера парламента Владимира Рыбака.

Видимо, нам скоро предстоит узнать, чем закончится пивная эпопея.

Яна Брензей (УНИАН)