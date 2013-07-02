Минагропрод договорился о стабильной цене на хлеб

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, региональные органы местного самоуправления, производители хлеба и торговые сети подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает сохранение стабильной цены на хлеб широкого потребления, сообщила пресс-служба министерства.

Минагропрод совместно с Аграрным фондом, в свою очередь, обязались поставлять необходимое количество муки для выпекания хлеба социальных сортов. Производители также пообещали заранее закупать необходимое количество муки и полностью обеспечивать потребителей продукцией.

При этом в министерстве отметили, что в этом году уже переработано 245 тыс. тонн зерна и произведено 171,5 тыс. тонн муки.

Как сообщал УНИАН, ранее Минагропрод договорился с производителями сахара и торговыми сетями о сохранении стабильной цены на сахар.

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