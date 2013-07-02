Украинский АПК больше всего выиграет от подписания Соглашения с ЕС - эксперт

Агропромышленный комплекс Украины более других отраслей выиграет в случае подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила директор по научной работе Института экономических исследований и политических консультация Вероника Мовчан.

"Сектор сельского хозяйства Украины, по нашим подсчетам, будет в чистом выигрыше", - сказала Мовчан во время публичных дебатов о влиянии на бизнес подписаня Соглашения об ассоциации ЕС с Украиной.

По словам эксперта, украинский аграрный сектор получит ряд преимуществ, среди которых - установление нулевых ввозных пошлин в ЕС на товары, на которые не распространяются тарифные квоты (около 80% тарифных линий), введение тарифных квот с нулевой процентной ставкой в рамках квоты для экспорта в ЕС продукции животноводства, зерновых культур, отмена экспортных субсидий на сельскохозяйственную продукцию ЕС, предназначенную для продажи в Украине, гармонизация стандартов ЕС, возможности обмена опытом и технологиями.

В то же время сельское хозяйство Украины ожидают и сложности, а именно рост конкуренции на внутреннем рынке за счет снижения ввозных пошлин на сельскохозяйственную продукцию на протяжении 10 лет до 2,1% с 6,5%, затраты на переход и дальнейшее соблюдение стандартов ЕС.

Мовчан также сообщила, что возможное подписание Соглашения об ассоциации позитивно отразится на машиностроении Украины, позволив создать гармонизированный общий рынок с Европейским Союзом.

"Проблема выживания и повышения конкурентности в этом секторе - на одной чаше весов, на другой - вопрос дешевых инвестиций. Этот сектор может значительно выиграть в долгосрочной и среднесрочной перспективе за счет организации совместной технической торговли. Это сектор, с которым создается фактически общий рынок с ЕС", - озвучила эксперт результаты исследования.

В числе трудностей, которые могут возникнуть перед украинским машиностроением в случае подписания Соглашения, эксперт называет постепенное исчезновение с рынка продукции, которая не отвечает стандартам ЕС в секторах, где техническое регулирование гармонизировано с нормами ЕС.

Почти нейтральным, по словам эксперта, будет влияние Соглашения на металлургию, энергетику и химическую промышленность Украины.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что условия ассоциации и свободной торговли с Европейским Союзом, содержащиеся в Соглашении об ассоциации и зоне свободной торговли (ЗСТ), которое планируется подписать в ноябре текущего года, приемлемы для Украины.

Украина и ЕС начали переговоры о новом соглашении в 2007 году. 30 марта 2012 года стороны парафировали Соглашение об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Вместе с тем, на протяжении 2012 года со стороны ЕС неоднократно раздавалась критика ситуации в Украине, в частности относительно применения к бывшим правительственным чиновникам выборочного правосудия.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил выводы относительно Украины, в которых выразил готовность подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС на саммите “Восточного партнерства” в Вильнюсе в ноябре 2013 года при условии, что Киев продемонстрирует решительные действия и ощутимый прогресс в реформирование избирательного законодательства, решении проблемы выборочного правосудия и продолжении реформ в рамках Повестки дня ассоциации.