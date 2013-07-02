Украинские виноделы рассказали, почему боятся ассоциации с ЕС

Украинские виноделы опасаются возможного запрета на использование географических названий "коньяк", "шампанское", "портвейн" при производстве винодельческой продукции для внутреннего рынка и экспорта в страны, не входящие в Европейский Союз, в случае подписания Соглашения об ассоциации с ЕС осенью текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный директор корпорации "Укрвинпром" Владимир Кучеренко на круглом столе, посвященном обсуждению аспектов Соглашения.

По словам гендиректора, ранее "Укрвинпром" подписал ряд соглашений, которые узаконили использование украинскими виноделами этих названий, однако Соглашение об ассоциации запрещает использовать их.

"Мы на межгосударственном уровне подписали межотраслевой протокол, в котором определены позиции, которые подходят и украинской, и европейской стороне, в котором, в частности, четко отмечено, что Украина на сегодня имеет полное международное право использовать на внутреннем рынке такие названия, как "коньяк", "шампанское", "портвейн", "малага" и другие, не говоря уже о "кагоре". А на сегодня в тексте Соглашения мы видим пункты другие, которые противоречат тому, чего достигли представители Украины на международном уровне", - сказал Кучеренко.

Он сообщил, что виноделы Украины обеспокоены возможными изменениями и просят государство обратить внимание на этот пункт.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украина готова в переговорах о подготовке соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Европейским Союзом пойти на компромисс в вопросе использования географических названий в наименованиях продуктов взамен на компенсацию производителям продукции. Однако должен быть переходный период - 10 лет, в течение которого производители откажутся от характерных географических названий, считает он.

ЗСТ должна стать составляющей Соглашения об ассоциации, переговоры о котором начаты в 2007 году. Украина и Европейский Союз планируют подписать Соглашение об ассоциации и ЗСТ в ноябре 2013 года.

Справка УНИАН. Украинская корпорация по виноградарству и винодельческой промышленности "Укрвинпром" создана решением Учредительного собрания предприятий в 2000 году. Корпорация "Укрвинпром" - одно из ведущих отраслевых профессиональных формирований агропромышленного комплекса Украины. В состав корпорации входят 7 областных (региональных) формирований и отдельные винодельческие предприятия. В числе известных компаний: НВАО "Массандра", объединение "Одессавинмпром" (торговая марка "Французский бульвар"), ЗАО "Одесский коньячный завод" (ТМ "Шустов"), ЗАО "Ужгородский коньячный завод" (ТМ "Тиса"), ЗАО "Коблево", ОАО "АПФ "Таврия", ЗАО "Киевский завод шампанских вин "Столичный", ЗАО "Артемовский завод шампанских вин "Артемовск - Вайнери", ЗАО "Коктебель", ООО "Агрофирма "Золотая балка", завод шампанских вин "Новый Свет" и другие.