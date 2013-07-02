Минэкономразвития предлагает установить новые правила внутренней торговли

Министерство экономического развития и торговли предлагает установить на законодательном уровне новые правила внутренней торговли.

Соответствующий законопроект об изменениях в ряд законов размещен на сайте Минэкономразвития.

Изменениями в ст. 15-3 Закона Украины "О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий" запрещается продажа алкогольных напитков на разлив вне заведений ресторанного хозяйства; устанавливается норма по продаже пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых и табачных изделий в специализированных магазинах или в обособленных от других товаров помещениях (отделах, секциях) с оборудованным местом расчета.

Продажа пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых и табачных изделий осуществляется в специализированных магазинах или в обособленных от других товаров помещениях (отделах, секциях) с оборудованным местом расчета. Эта норма не распространяется на пункты продаж этих товаров в населенных пунктах с численностью населения менее 5 тыс. человек, торговая площадь которых не превышает 100 кв. м.

Вместе с пивом (кроме безалкогольного), алкогольными, слабоалкогольными напитками, винами столовыми и табачными изделиями могут реализовываться лишь сопутствующие товары и аксессуары.

Продажа алкогольных напитков на разлив для потребления на месте разрешается только субъектам хозяйствования ресторанного хозяйства.

Изменения в ст. 12 Закона Украины "О защите прав потребителей" предполагают, что для субъектов хозяйствования, которые осуществляют дистанционную торговлю, устанавливается обязанность иметь помещение для хранения документов, связанных с хозяйственной деятельностью.

Такое помещение (офисное, складское, торговое, кроме помещений жилого назначения) должно быть в собственности субъекта или в праве на использование.

В частности, изменениями в ст. 692 Гражданского кодекса предлагается установить предельные сроки расчетов за поставленные продовольственные товары между субъектами хозяйствования, осуществляющими торговлю, и поставщиками товаров. Для товаров, срок годности которых до 10 дней, – 10 календарных дней со дня получения партии товаров, для товаров со сроком годности более 10 дней (кроме подакцизных) - 60 дней.

Изменением в Налоговый кодекс в функции органов Государственной налоговой службы добавлена норма о предоставлении ежеквартально органам местного самоуправления информации о выдаче или аннулировании торгового патента с целью дальнейшего информирования общественности о размещении пунктов продажи товаров.

Субъекты хозяйствования, которые осуществляют торговую и/или торгово-производственную деятельность и не являются плательщиками сбора за осуществление торговой деятельности, должны будут обязательно сообщать в соответствующие органы местного самоуправления о местонахождении пункта продажи товаров и вид предпринимательской (торговой) деятельности.

Субъекты хозяйствования, которые осуществляют торговую деятельность в более чем 20 временных сооружениях или предоставляют в аренду (субаренду) более 70% принадлежащих им на правах собственности или аренды таких сооружений , не могут быть плательщиками единого налога.

Плательщики единого налога должны будут обязательно подавать в органы государственной статистики отчеты о результатах торговой или производственно-торговой деятельности.

Изменениями в ст. 155 и ст. 160 Кодекса Украины об административных правонарушениях увеличиваются размеры штрафов за нарушение правил торговли и торговлю с рук в неустановленных местах.

Нарушение правил торговли, выполнения работ и предоставления услуг работниками торговли, общественного питания и сферы услуг, гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью, влечет за собой наложение штрафа от 5 до 20 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (на 2 июля – 17 грн.).

Подобные действия, совершенные в течение года после наложенного взыскания, влекут за собой увеличение штрафа от 10 до 35 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Торговля с рук на улицах, площадях, во дворах, подъездах, скверах и в других неустановленных местах влечет наложение штрафа - от 20 до 30 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Повторное подобное нарушение в течение года влечет увеличение штрафа от 25 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Изменением в ст. 19 Закона Украины "О регулировании градостроительной деятельности" предусматривается, что при планировании территорий потребность в предприятиях и учреждениях обслуживания населения, места их расположения определяются с учетом минимальных нормативов обеспечения населения торговой площадью в магазинах, местами в заведениях ресторанного хозяйства, бытовыми услугами, утвержденных центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере экономического развития.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины отказалось от идеи принятия отдельного закона о внутренней торговле и решило ввести законодательные нормы, определяющие правила ведения такой торговли путем внесения изменений в уже действующие законы.

Вопрос о необходимости закона о внутренней торговле обсуждается с 2008 года.

В августе 2009 года Министерство экономики Украины разработало проект закона «О внутренней торговле». В Верховной Раде законопроект был зарегистрирован 10 ноября 2011 года.

Документ вызвал критику со стороны предпринимателей и промышленников.

В связи с избранием в 2012 году нового состава парламента правительство отозвало законопроект для доработки и внесения на рассмотрение Верховной Радой нового созыва.