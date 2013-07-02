Власти Киева хотят построить хлебокомбинат в Деснянском районе

Киев намерен построить новый хлебокомбинат в рамках создания Индустриального парка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом сказал журналистам председатель Киевской горгосадминистрации Александр Попов после подписания Меморандума о взаимопонимании между региональными органами исполнительной власти, производителями хлебобулочной продукции и заведениями сетевой торговли.

«Сегодня мы рассматриваем проект строительства нового хлебокомбината в Деснянском районе столицы. Во-первых, запуск этого объекта позволит полностью удовлетворить спрос на хлебную продукцию жителей левобережных районов столицы. Во-вторых, мы получим дополнительную возможность контролировать цены на хлеб, в том числе с помощью интервенций. Мы значительное внимание уделяем социальным вопросам, поэтому для нас чрезвычайно важно не допустить роста цен на социальные сорта хлеба. Кроме того, малообеспеченные киевляне будут иметь еще и дополнительные скидки после реализации проекта «Карточка киевлянина», – сказал Попов.

Вместе с тем, строительство хлебокомбината позволит обеспечить около 5 тыс. киевлян рабочими местами.

Кроме строительства хлебобулочного предприятия, город планирует развивать сеть точек продажи социального хлеба.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 июля, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, региональные органы местного самоуправления, производители хлеба и торговые сети подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает сохранение стабильной цены на хлеб широкого потребления.