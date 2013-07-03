Количество разрешительных документов для операторов рынка пищевых продуктов сократят

Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины по сокращению количества документов разрешительного характера, которые должны получать операторы рынка пищевых продуктов".

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 308 из 383 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается внести изменения в семь законов: "О государственном регулировании производства и обращении спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий", "О государственном регулировании импорта сельскохозяйственной продукции", "О защите человека от влияния ионизирующего излучения", "О пчеловодстве", "О рыбе, других водных живых ресурсах и пищевой продукции из них", "О молоке и молочных продуктах", "О безопасности и качестве пищевых продуктов".

Из законов "О рыбе, других водных живых ресурсах и пищевой продукции из них", "О молоке и молочных продуктах" изымаются нормы, касающиеся аттестации производства (переработки), поскольку на данные виды деятельности выдаются документы разрешительного характера: для перемещения товаров - ветеринарные документы, для осуществления деятельности объектов (мощностей) – эксплуатационные разрешения.

Законопроектом предлагается изъять из Закона "О государственном регулировании производства и обращении спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий" выдачу справки, которая не внесена в Перечень документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности, утвержденного законом от 19 мая 2011 года № 3392.

Законопроектом предусматривается исключить из Закона "О защите человека от влияния ионизирующего излучения" норму о том, что продукты питания, продовольственное сырье и питьевая вода, а также сопутствующие материалы, которые контактируют с ними во время производства, хранения, транспортировки и реализации, подлежат сертификации в порядке, определяемом законодательством Украины.