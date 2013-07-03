Bayer CropScience построит в Киевской области станцию селекции пшеницы

Bayer CropScience, растениеводческое подразделение транснациональной корпорации Bayer, планирует к 2015 году построить в селе Мироновка Киевской области научно-исследовательскую станцию селекции пшеницы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в среду сообщил журналистам главный исполнительный директор Bayer CropScience Лиам Кондон.

«У нас будет специальное пшеницеводческое хозяйство, к 2015 году мы запустим такое хозяйство», - сказал Кондон. Он не указал сумму инвестиций, которую планируется направить на строительство станции, однако сообщил, что это будут собственные средства компании. При этом Кондон добавил, что на 7 таких предприятий во всем мире компания планирует направить 500 млн евро.

Он также сообщил, что первые селекционные семена, произведенные на украинской станции селекции, появятся на рынке не ранее 2020 года и будут реализовываться только в Украине.

Справка УНИАН. Bayer CropScience является частью концерна Bayer и со своим оборотом в размере 8,383 млрд евро в 2012 году относится к передовым мировым инновационным предприятиям, занимающимся посевными материалами, защитой растений и борьбой с вредителями вне сельскохозяйственного сектора. В 2012 году компании Bayer CropScience в Украине принадлежало 9% рынка семян рапса.