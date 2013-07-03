Аграрный фонд недополучил 35 тыс. тонн зерна по форвардным контрактам

Аграрный фонд Украины недополучил 35 тыс. тонн зерна урожая 2012 года, которые аграрии должны были поставить по форвардным контрактам, говорится в сообщении ведомства.

Согласно сообщению, в начале 2013 года Генеральная прокуратура Украина предъявила иски в интересах фонда о взыскании с сельскохозяйственных предприятий средств за невыполнение условий контрактов по поставке зерна государству. В хозяйственные суды было подано 57 обращений о возвращении государству выплаченных авансовых платежей по форвардным контрактам. В результате в первом полугодии судебные органы приняли решения о взыскании 20 млн грн в пользу госбюджета.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году Аграрный фонд заключил форвардные контракты с сельхозпроизводителями на поставку 875,6 тыс. тонн продовольственного зерна на 1,6 млрд грн.

В марте 2013 года Аграрный фонд завершил прием заявок от сельхозпроизводителей на заключение форвардных контрактов на поставку зерна урожая 2013 года, закупив суммарно 1,1 млн тонн зерновых.

Справка УНИАН. Аграрный фонд был создан в 2005 году и выполнял функции государственного регулятора ценовой политики в агропромышленном секторе. Кроме того, Аграрный фонд проводит форвардные закупки зерна урожая 2013 года.