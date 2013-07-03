«Милкиленд» выплатит 2,5 млн евро дивидендов за 2012 год

Молочная группа компаний с активами в Украине, России и Польше «Милкиленд» приняла решение о выплате дивидендов за 2012 год в размере 2,5 млн евро.

Такое решение было принято на ежегодном собрании акционеров, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, выплаты на одну обыкновенную акцию составят 0,08 евро.

Кроме того, на собрании акционеров было принято решение назначить неисполнительными директорами главу департамента инвестиционно-банковских услуг инвестиционной компании Concorde Capital Виталия Струкова и экс-главу «Крафт Фудс Украина» Юрия Логуша.

Как сообщал УНИАН, «Милкиленд» в 2012 году получил 13,6 млн евро чистой прибыли, что на 8,4%, или 1,2 млн евро, меньше, чем годом ранее.

Справка УНИАН. Группа компаний «Милкиленд» (место регистрации – Голландия) – один из крупнейших производителей молочной продукции на рынках России и Украины. Группа экспортирует молочную продукцию более чем в 30 стран мира.

В Украине группе принадлежат десять заводов, производящих широкий ассортимент молочной продукции, в том числе сыры, свежие молочные продукты и масло, которые реализуются по всей стране под торговыми марками «Добряна» и «Коляда».

В России «Милкиленд» производит молочные продукты под торговой маркой «Останкинская» на московском ОАО «Останкинский молочный комбинат».

В 2010 году Milkiland N.V. в рамках IPO продала на Варшавской бирже 22% акций за 80 млн долл. C декабря 2010 года акции находятся в листинге этой биржи.