Эксперт: правительственный законопроект о повышении акцизов на пиво наиболее взвешенный

Правительственный законопроект о повышении акцизов на пиво, вина, спирт, табачные изделия и ряд других товаров (№2442а) является наиболее взвешенным и профессиональным их всех аналогичных законопроектов, ранее поданных на рассмотрение в парламент. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал заслуженный экономист Украины Олег Ивченко.

По его словам, заявление первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова о необходимости разграничить вопросы регулирования производства, оборота подакцизных товаров и вопросы поиска финансирования строительства нового корпуса детской больницы «Охматдет» является свидетельством того, что Кабмин ведет взвешенную налоговую политику и находится в постоянном диалоге с бизнесом.

«Отечественная экономика должна развиваться эволюционным путем, который исключает какие-либо преференции одной из отраслей за счет другой. Мы не можем позволить себе из-за чьего-то политического популизма и непрофессионализма убить пивную отрасль непосильными для нее налогами и не имеем права подтолкнуть украинцев к еще большему потреблению водки», - уверен эксперт.

Как сообщал УНИАН, 1 июля в Верховной Раде был зарегистрирован правительственный законопроект, предлагающий увеличить ставки акцизного сбора на пиво, вина, напитки брожения, табачные изделия, а также сборы на ряд товаров, включая транспортные средства.

В сравнительной таблице к законопроекту, в частности, говорится, что ставки акциза на солодовое пиво необходимо повысить до 0,91 грн за литр с 0,87 грн за литр, на крепленые вина – до 2,63 грн за литр с 2,51 грн за литр, на игристые вина – до 3,83 грн за литр с 3,65 грн за литр.

Ставку акциза за литр 100%-ного этилового спирта предлагают увеличить до 51,87 грн с 49,49 грн.

Ставку акциза на табачное сырье предлагается увеличить до 228,04 грн за кг с 217,60 грн за кг. Ставку акциза для сигарет без фильтра предлагается увеличить до 81,22 грн за 1000 штук с 72,70 грн, для сигарет с фильтром - до 181,51 грн за 1000 штук с 162,60 грн.

В пояснительной записке к законопроекту разъясняется, что новые ставки акцизного налога и сборов рассчитаны с учетом прогнозного показателя роста потребительских цен и цен производителей.