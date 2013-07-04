ЕЭК продлевает срок действия повышенных пошлин на молочные товары

Москва. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решил продлить срок действия повышенных ставок пошлин (18,3% от таможенной стоимости) на сливочное масло, молочные пасты, прочие жиры и масла из молока и на творог до 31 августа т.г. включительно.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЕЭК.

«После введения повышенных ставок мы провели специальный мониторинг розничных цен на молочную продукцию. Поскольку роста розничных цен в связи с изменением пошлин не наблюдается, то Совет принял решение продлить срок их действия и на период «большого молока», - сказал министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

По его словам, такое решение увеличит конкурентоспособность и доходность производителей молочной продукции, а также данная мера позволит увеличить переработку сырого молока в странах Таможенного союза, что будет способствовать импортозамещению.

Решение вступает в силу через 10 календарных дней с даты его официального опубликования.

Как сообщал УНИАН, впервые такое решение было принято в конце февраля. Тогда ЕЭК повысила таможенные пошлины на молочные продукты с 15% до 18,3%.

28 февраля Слепнев сообщил УНИАН, что это решение не коснется украинских производителей. «Что касается украинских производителей – здесь никаких изменений не будет потому, что мы находимся в режиме свободной торговли», – сказал он. По его словам, повышение касается в первую очередь стран Евросоюза и Новой Зеландии.

Справка УНИАН. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) создана решением президентов Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан в конце 2011 года как единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства (на сегодняшний день в его состав входят Россия, Беларусь и Казахстан с возможностью присоединения других стран).

ЕЭК имеет статус наднационального органа управления. Организация не подчинена какому-либо из правительств трех стран. Решения Комиссии обязательны для исполнения на территории трех стран.

Основной задачей ЕЭК является обеспечение условий функционирования и развития Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также выработка предложений по дальнейшему развитию интеграции.