Агентство Lanworth снизило прогноз урожая пшеницы в Украине

Аналитическое агентство Lanworth (США) прогнозирует валовой сбор пшеницы урожая 2013 года в Украине на уровне 18,7 млн тонн, что на 5% меньше предыдущего прогноза компании, сообщает Reuters.

Агентство также понизило прогноз урожая кукурузы на 6% - до 24,2 млн тонн. Причиной ухудшения прогнозов стало негативное воздействие высоких температур воздуха на всходы зерновых.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Министерства аграрной политики и продовольствия Украины урожай зерна в стране в 2013 году может составить 53-54 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году.

При этом Укргидрометцентр прогнозирует валовой сбор на уровне 52-53 млн тонн. При этом агрометеорологи отмечают, что если в ближайшее время на юге и востоке страны не пройдут эффективные осадки, то может пострадать урожай кукурузы и аграриям не удастся собрать более 52 млн тонн.

Справка УНИАН. Lanworth – американская аналитическая компания, специализирующаяся на прогнозах мирового урожая основных сельхозкультур на базе глобального анализа спутниковой информации о состоянии посевов.