Минсельхозпрод Беларуси подтвердил информацию о вспышке африканской чумы свиней

Минск. Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси подтвердил информацию о вспышке африканской чумы свиней (АЧС) на свиноводческом комплексе «Лучеса» Витебского района.

Об этом говорится в информации, размещенной на сайте департамента.

Так, 2 июля 2013 года Белорусским государственным ветеринарным центром в патологическом материале, отобранном от пяти трупов свиней, принадлежащих филиалу «Лучеса» ОАО «Витебский комбинат хлебопродуктов», выявлен генетический материал возбудителя африканской чумы свиней.

Согласно информации Минсельхозпрода Беларуси, 3 июля диагноз подтвержден в Государственном научном учреждении «Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной вирусологии и микробиологии» (г.Покров, Российская Федерация), являющемся референтным центром Международного эпизоотического бюро.

«В связи с этим, государственной ветеринарной службой Беларуси проводится комплекс мероприятий по ликвидации очага и недопущению распространения заболевания», - сообщили в департаменте.

Ранее Минсельхозпрод Беларуси принял решение приостановить экспорт свинины из Витебской области. Причиной стала «повышенная заболеваемость свинопоголовья в филиале «Лучеса» ОАО «Витебский комбинат хлебопродуктов» и необходимость уточнения диагноза.

Как сообщал УНИАН, ранее Украина запретила ввоз свинины из Беларуси из-за обнаружения на территории этой страны чумы свиней.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте здоровых и больных животных, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении животных). Вакцины нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Животные с подозрительным заболеванием уничтожаются. Для человека АЧС безопасна.