В Минске пройдет экстренная встреча по поводу распространения африканской чумы свиней

Минск . Представители профильных ведомств Беларуси, России и Украины планируют провести в Минске экстренную встречу, на которой они обсудят проблему распространения африканской чумы свиней (АЧС) и выработают совместные скоординированные действия.

Как сообщает сайт Россельхознадзора, договоренность о проведении такой встречи в Минске была достигнута 3 июля в Москве на переговорах главы Россельхознадзора Сергея Данкверта с министром сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Леонидом Зайцем.

При этом пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Ольга Среднева заявила, что ни место, ни время встречи пока не определены – «есть варианты».

Россельхознадзор, между тем, уточняет, что переговоры в Москве прошли по инициативе белорусской стороны.

«Срочную встречу с участием представителей Украины решено организовать с учетом того, что эта страна находится в зоне риска заноса вируса АЧС», - отмечается в сообщении Россельхознадзора.

Справка УНИАН. Вспышка АЧС была зарегистрирована 21 июня на территории деревни Чапунь Ивьевского района Гродненской области Беларуси.

26 июня министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц заявил, что в Беларуси очаг африканской чумы свиней локализован.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте здоровых и больных животных, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении животных). Вакцины нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Животные с подозрительным заболеванием уничтожаются. Для человека АЧС неопасна.