Отсрочка взимания НДС при операциях с зерном повлечет за собой обвал рынка - эксперт

Отсрочка взимания НДС при операциях с зерном и техническими культурами на два года повлечет за собой обвал цен на зерно урожая 2013 года, считают Аграрные ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ), «Аграрный союз Украины» и «Украинская аграрная ассоциация».

Эксперты указывают на то, продление срока действия нулевого НДС фактически является продлением периода невозмещения НДС аграриям, что в условиях падения цен на зерно ввиду хорошего урожая сделает производство зерновых и технических культур нерентабельным.

«На фоне падения международных цен на продукцию сельского хозяйства принятие этого законопроекта станет пагубным для отечественных производителей зерновых и технических культур и, как результат, нанесет существенный ущерб украинскому АПК в целом», - цитирует пресс-служба УКАБ директора ассоциации Владимира Лапу.

Как сообщал УНИАН, народный депутат от Партии регионов Валерий Омельченко предлагает Верховной Раде отсрочить взимание НДС при операциях с зерном и техническими культурами на два года. Об этом говорится в зарегистрированном 3 июля 2013 года законопроекте №2494а «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уточнения базы налогообложения».

Согласно действующему законодательству, НДС не будет взиматься при операциях с зерном (за исключением его первой поставки) до 1 января 2014 года.

В пояснительной записке к законопроекту депутат отмечает, что продление срока действия нулевого НДС при операциях с зерном позволит не допустить использования схем для незаконного формирования налогового кредита.

Кроме того, Омельченко предлагает внести изменения в порядок начисления фиксированного сельскохозяйственного налога (ФСН). В частности, он предлагает определить базой налогообложения ФСН проиндексированную по состоянию на 1 января отчетного года нормативную денежную оценку сельскохозяйственных земель. Депутат указывает на то, что сегодня ФСН уплачивается из расчета нормативной денежной оценки, проведенной на 1 июля 1995 года. В результате, по данным Омельченко, аграрии платят в среднем только 6 грн ФСН за 1 гектар в год.

Нулевой НДС для операций с зерном действует с 2011 года. При этом с упразднением НДС было упразднено и возмещение этого налога зернотрейдерам.