Эксперт: Украина в 2013 году может собрать 55,5-58 млн тонн зерна

Украинские аграрии в 2013 году могут собрать 55,5-58 млн тонн зерна против 46,2 млн тонн, собранных в 2012 году.

Такое мнение высказал генеральный директор Украинской аграрной конфедерации (УАК) Сергей Стоянов, говорится в сообщении УАК.

При этом Стоянов отмечает, что из-за большого предложения наблюдается снижение цен на зерно на мировом рынке, что может привести к снижению рентабельности выращивания зерновых, а значит, и к убыткам сельхозпроизводителей.

По данным УАК, сегодня цены в портах Украины на продовольственную пшеницу составляют 220-230 долл./т, фуражную пшеницу – 205-210 долл./т, ячмень – 220-225 долл./т, кукурузу – 180 долл./т.

Гендиректор ассоциации считает, что по фуражной пшенице при действующей цене на элеваторах и урожайности 3 т/га аграрии смогут выйти в нулевую рентабельность. Рентабельность выращивания продовольственной пшеницы может составить 15-20%, однако в структуре нового урожая ее немного. Что касается кукурузы, то рентабельность 25-30% смогут получить только те производители, урожайность у которых не меньше 7-8 т/га.

В такой ситуации, по словам Стоянова, государство должно активизировать закупки зерна, в первую очередь пшеницы, в государственный интервенционный фонд.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, урожай зерна в стране в 2013 году может составить 53-54 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году.

По состоянию на 1 июля 2013 года Украина собрала 5,87 млн тонн зерна с 2,42 млн га площадей.

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