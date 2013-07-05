Казахстан снизил экспорт зерновых в 2012-2013 МГ почти вдвое - до 7,1 млн тонн

Казахстан, входящий в число крупнейших мировых экспортеров зерновых, снизил экспорт зерна в 2012-2013 маркетинговом году (МГ) до 7,1 миллиона тонн, сообщил в пятницу, 5 июля, министр сельского хозяйства республики Асылжан Мамытбеков, передает РИА "Новости".

"За этот маркетинговый год - с июля по июль - ушло на экспорт 7,1 миллиона тонн зерна", - сказал Мамытбеков.

Он напомнил, что в 2011-2012 маркетинговом году экспорт казахстанского зерна был почти 12 миллионов тонн.

Урожай зерновых 2012 года в чистом весе составил в Казахстане 12,8 миллионов тонн против рекордных 26 миллионов тонн в 2011 году.

Как сообщал УНИАН, украинские аграрии с начала 2012/2013 маркетингового года (МГ, июль 2012 г. – июнь 2013 г.) по состоянию на 24 мая поставили на внешние рынки 21,6 млн тонн зерна, что на 11,2% больше, чем на аналогичную дату 2012 года.

В 2011/2012 МГ Украина экспортировала почти 22 млн тонн зерновых культур.

Урожай зерновых в 2012 году составил 46,2 млн тонн против рекордных для страны 56,7 млн тонн в 2011 году. В 2013 году объем урожая прогнозируют на уровне 54-56 млн тонн.