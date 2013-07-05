Присяжнюк: урожай пшеницы в этом году может составить 21 млн тонн

Украинские аграрии в 2013 году могут собрать около 21 млн тонн пшеницы, что на 5 млн тонн больше, чем в прошлом году, сообщил министр агарной политики и продовольствия Николай Присяжнюк во время «Часа вопросов к правительству» в Верховной Раде.

«Пшеницы ожидается получить более 20 млн, то есть около 21 млн тонн, что на 5 млн больше от предыдущего года».

По словам Присяжнюка, урожай ржи составит 700 тыс. тонн, чего будет достаточно для удовлетворения внутренних нужд страны с учетом переходных запасов.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, урожай зерна в стране в 2013 году может составить 53-54 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году.

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