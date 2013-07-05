Экспорт зерна может стать абсолютным рекордом для страны - Присяжнюк

Украинские аграрии в 2013/2014 маркетинговом году (МГ, июль 2013 - июнь 2014) могут поставить на внешние рынки 26 млн тонн зерна, что станет абсолютным рекордом для страны, сообщил министр агарной политики и продовольствия Николай Присяжнюк во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

«Прогнозируемый экспорт (зерна – УНИАН) предусматривается в объеме 26 млн тонн. Это будет абсолютным рекордом», - сказал Присяжнюк.

По его словам, в 2012/2013 МГ Украина экспортировала 23 млн тонн зерна.

Как сообщал УНИАН, ранее Минагропрод прогнозировал экспорт зерна из Украины в 2013/2014 МГ на уровне 24-26 млн тонн.

Профильное министерство и зернотрейдеры подписали меморандум об экспорте зерна в текущем МГ. Объемы поставок должны быть определены до 1 сентября 2013 года.

По прогнозам Минагропрода, урожай зерна в стране в 2013 году может составить 53-54 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году.