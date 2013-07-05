Депутаты предлагают сделать добровольным участие в Гарантийном фонде для зернохранилищ

Народные депутаты Олег Царев («Партия регионов»), Игорь Сабий (ВО «Свобода») и Михаил Апостол (ВО «Батьківщина») предлагают Верховной Раде сделать участие в Гарантийном фонде выполнения обязательств по складским документам на зерно добровольным для всех зернохранилищ, кроме тех, которые предоставляют услуги по хранению зерна, приобретенного за счет средств государственного бюджета.

Данная норма закреплена во внесенном ими на рассмотрение парламента законопроекте №2513а «О зерне и рынке зерна в Украине» (относительно отдельных аспектов функционирования Гарантийного фонда выполнения обязательств по складским документам на зерно)», зарегистрированном 4 июля 2013 года.

Депутаты также предлагают лишить Гарантийный фонд ряда функций, в частности, права изымать у зернохранилищ сертификаты соответствия услуг, проверять их деятельность и правильность исчисления и уплаты взносов в Гарантийный фонд. Также предлагается усовершенствовать механизм уплаты участниками Фонда вступительных, регулярных взносов и исключить специальные взносы. При этом сумма регулярных взносов, согласно законопроекту, должна зависеть от количества и стоимости зерна, которое фактически находится на хранении, тогда как действующее законодательство предусматривает формирование взноса на основе оборота зерна, который, по мнению депутатов, не является объективным показателем и может привести к удорожанию хранения зерна минимум на 1,5 грн/т.

Кроме того, законопроект предусматривает сокращение полномочий Административного совета Гарантийного фонда, состоящего из чиновников, и в то же время расширение прав общего собрания участников Фонда.

По словам главы Украинской аграрной ассоциации Владимира Макара, если не внести предлагаемые депутатами изменения в действующее законодательство о деятельности Гарантийного фонда, то работа элеваторов будет заблокирована.

«Действующий закон был создан исключительно с целью сбора чиновниками денег с владельцев элеваторов. Без внесения изменений в него в ближайшее время работа украинских зернохранилищ будет заблокирована. Этого еще не произошло лишь потому, что фактически закон не начал действовать – Гарантийный фонд еще не создан. Речь идет об общей сумме в более чем 10 млрд грн, которые украинские зернохранилища должны выделить для дальнейшей работы. Это примерно 1,5 млн грн с каждого элеватора, в то время как весь годовой заработок многих элеваторов иногда значительно меньше этой суммы», - цитирует пресс-служба Макара.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля 2013 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно Гарантийного фонда выполнения обязательств по складским документам на зерно».

Целями и задачами закона является установление принципов создания, порядка организации и деятельности Гарантийного фонда выполнения обязательств по складским документам на зерно, его структуры, основных целей и функций, что позволит завершить создание целостной и эффективно работающей системы складских документов на зерно как механизма кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей.

При этом еще в феврале т.г. аграрные ассоциации обратились к министру аграрной политики и продовольствия Николаю Присяжнюку с просьбой инициировать внесение изменений в указанный закон. По мнению ассоциаций, прописанные в законе нормы приведут к удвоению расходов зернохранилищ из-за необходимости гарантировать обязательства по собственному и принятому на хранение зерну.