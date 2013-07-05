Украина собрала 7,5 млн тонн зерна

Украинские аграрии к 4 июля собрали 7,5 млн тонн зерновых и зернобобовых на площади около 3 млн га, сообщил министр агарной политики и продовольствия Николай Присяжнюк во время «Часа вопросов к правительству» в Верховной Раде.

«Сбор ранних зерновых и зернобобовых культур начат в хозяйствах 19 регионов Украины. Он проведен уже на площади 3 млн га. Это в 1,5 раза больше, чем в аналогичный период предыдущего года. В целом, зерна нового урожая собрано 7,5 млн тонн», - сказал Присяжнюк.

При этом, по словам министра, к указанной дате средняя урожайность по стране составляет 25,5 ц/га против 18 ц/га в тот же период 2012 года.

Присяжнюк также сообщил, что к 4 июля намолочено 2,4 млн тонн озимого ячменя при урожайности 26,2 ц/га (в 2012 году – 19 ц/га), а также 4,8 млн тонн озимой пшеницы при урожайности 26,4 ц/га (в 2012 году – 18,9 ц/га). Кроме того, к указанной дате собрано 90 тыс. тонн гороха при урожайности 13,2 ц/га.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Минагропрода, урожай пшеницы в Украине в 2013 году может составить 21 млн тонн, ржи – 700 тыс. тонн. При этом валовой сбор зерна может достичь 53-54 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году.