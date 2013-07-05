Кабмин перенес ввод новых акцизных марок на алкоголь и табак до 1 сентября

Кабинет министров Украины принял решение об отсрочке ввода новых акцизных марок для алкогольных напитков и табачных изделий до 1 сентября 2013 года с ранее запланированного 1 августа т.г.

Соответствующее постановление №474 опубликовано на официальном сайте правительства.

Согласно постановлению, Министерство доходов и сборов должно обеспечить производство акцизных марок нового образца до 25 августа, а не до 20 июля, как планировалось ранее.

Как сообщал УНИАН, Кабмин в апреле т.г. перенес введение акцизных марок на алкоголь и табак на 1 августа с 1 мая. Среди причин такого решения тогда называли необходимость проведения инвентаризации имеющихся акцизных марок у продавцов и субъектов хозяйствования, а также организации закупочных процедур.

При этом предполагалось повышение стоимости акцизной марки на алкоголь до 0,27 грн за шт. с действующих 0,103 грн за шт., а для табачных изделий - до 0,142 грн за шт. против 0,055 грн за шт.