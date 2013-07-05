Зерновая корпорация Украины закупила 1 млн тонн зерна по форвардным контрактам

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) закупила у сельхозпроизводителей по форвардным контрактам 1 млн тонн зерна урожая 2013 года, сообщил министр агарной политики и продовольствия Николай Присяжнюк во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

«Государственная продовольственно-зерновая корпорация законтрактовала по форварду 1 млн тонн зерновых», - сказал Присяжнюк.

По его словам, корпорация уже перечислила аграриям авансовый платеж по заключенным контрактам.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году ГПЗКУ и Экспортно-импортный банк Китая договорились о предоставлении украинской корпорации кредита в размере 1,5 млрд долл., которые должны были быть направлены на форвардные и спотовые закупки 4 млн тонн зерна для дальнейшей поставки их в Китай. Первый транш компания получила в начале 2013 года.

Справка УНИАН. Правительство Украины создало Государственную продовольственно-зерновую корпорацию (ГПЗКУ) в августе 2010 года.

ГПЗКУ – это вертикально интегрированная компания, которая воплощает в себе весь цикл работы с зерновыми и продуктами их переработки – от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входит 44 предприятия на правах обособленных подразделений-филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3 461 тыс. тонн, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов - 2 380 тыс. тонн зерновых грузов в год.