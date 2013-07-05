Присяжнюк заявляет, что цены на зерно падают

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк констатирует снижение закупочных цен на зерно урожая 2013 года.

Об этом министр сообщил во время «Часа правительства» в Верховной Раде.

«Оптовые цены на зерно нового урожая, к сожалению, падают», – сказал он.

По данным Присяжнюка, сегодня цена на пшеницу 3-го класса, в зависимости от региона, составляет 1430-1670 грн/тонна, на фуражную пшеницу – 1400-1600 грн/тонна, на ячмень – 1420-1600 грн/тонна.

При этом министр заверил, что Аграрный фонд и Государственная продовольственно-зерновая корпорация закупили достаточное количества зерна по форварду, что позволит государству контролировать ценовую ситуацию на рынке.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Минагропрода, урожай пшеницы в Украине в 2013 году может составить 21 млн тонн, ржи – 700 тыс. тонн. При этом валовой сбор зерна может достичь 53-54 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году.